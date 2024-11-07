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Мир в будущем должен быть сбалансированным, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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23:31 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982552219.html
Мир в будущем должен быть сбалансированным, заявил Путин
Мир в будущем должен быть сбалансированным, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Мир в будущем должен быть сбалансированным, заявил Путин
Мир в будущем должен быть сбалансированным, в нем должны учитываться интересы всех участников, необходимо создать механизм компромиссов, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:31
2024-11-07T23:31
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мир в будущем должен быть сбалансированным, в нем должны учитываться интересы всех участников, необходимо создать механизм компромиссов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мне бы хотелось, чтобы мир был сбалансированным, чтобы в нарождающейся многополярной системе учитывались по максимуму, насколько это возможно, интересы всех участников международного общения, чтобы была создана система, которая бы учитывала интересы друг друга. Должен быть создан механизм поиска компромисса. Надеюсь, что нам удастся создать такую систему, во всяком случае, стремиться к этому нужно", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982508250.html
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великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Мир в будущем должен быть сбалансированным, заявил Путин

Путин: мир должен быть сбалансированным, нужно учитывать интересы всех

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мир в будущем должен быть сбалансированным, в нем должны учитываться интересы всех участников, необходимо создать механизм компромиссов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне бы хотелось, чтобы мир был сбалансированным, чтобы в нарождающейся многополярной системе учитывались по максимуму, насколько это возможно, интересы всех участников международного общения, чтобы была создана система, которая бы учитывала интересы друг друга. Должен быть создан механизм поиска компромисса. Надеюсь, что нам удастся создать такую систему, во всяком случае, стремиться к этому нужно", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал о новых вызовах, с которыми столкнется человечество
Вчера, 20:17
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Великий НовгородВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВ мире
 
 
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