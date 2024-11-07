https://ria.ru/20241107/putin-1982551448.html
Россия не начинала никакой интервенции на Украине, заявил Путин
Россия не начинала никакой интервенции на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не начинала никакой интервенции на Украине, заявил Путин
Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:28
2024-11-07T23:28
2024-11-07T23:28
специальная военная операция на украине
заседание дискуссионного клуба "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
россия
владимир путин
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великий новгород
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не начинали (по отношению к Украине - ред.) никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить её", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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заседание дискуссионного клуба "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия, владимир путин, украина, великий новгород
Специальная военная операция на Украине, Заседание дискуссионного клуба "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Россия, Владимир Путин, Украина, Великий Новгород
Россия не начинала никакой интервенции на Украине, заявил Путин
Путин: РФ не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине