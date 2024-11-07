https://ria.ru/20241107/putin-1982551130.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек - РИА Новости, 07.11.2024

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:26

2024-11-07T23:26

2024-11-07T23:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

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великий новгород

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные (среди украинских войск. — Прим. ред.). Вот они зашли в Курскую область, потери колоссальные, больше, за три месяца боевых действий, потерь больше, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч", — сказал он.Путин ранее заявлял, что киевский режим пошел на провокацию, вторгнувшись в Курскую область. Там противник ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982549705.html

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владимир путин, валерий герасимов, валдай, великий новгород, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году