https://ria.ru/20241107/putin-1982551130.html
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек - РИА Новости, 07.11.2024
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:26
2024-11-07T23:26
2024-11-07T23:42
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владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные (среди украинских войск. — Прим. ред.). Вот они зашли в Курскую область, потери колоссальные, больше, за три месяца боевых действий, потерь больше, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч", — сказал он.Путин ранее заявлял, что киевский режим пошел на провокацию, вторгнувшись в Курскую область. Там противник ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, валерий герасимов, валдай, великий новгород, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Валдай, Великий Новгород, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек
Путин заявил о колоссальных потерях украинских войск в Курской области
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные (среди украинских войск. — Прим. ред.). Вот они зашли в Курскую область, потери колоссальные, больше, за три месяца боевых действий, потерь больше, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч", — сказал он.
Путин ранее заявлял, что киевский режим пошел на провокацию, вторгнувшись в Курскую область. Там противник ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Это одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. Клуб создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.