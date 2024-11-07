https://ria.ru/20241107/putin-1982550842.html
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 07.11.2024
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО
Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:25
2024-11-07T23:25
2024-11-07T23:25
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер ранее в четверг отметил, что Украина в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством. При этом Россия это тогда поддержала и на этой основе признавала границы Украины. "Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО
Путин: в договоренностях РФ и Украины речи о вступлении Киева в НАТО не было