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Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 07.11.2024
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23:25 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982550842.html
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 07.11.2024
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО
Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:25
2024-11-07T23:25
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
нато
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер ранее в четверг отметил, что Украина в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством. При этом Россия это тогда поддержала и на этой основе признавала границы Украины. "Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982548949.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО

Путин: в договоренностях РФ и Украины речи о вступлении Киева в НАТО не было

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер ранее в четверг отметил, что Украина в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством. При этом Россия это тогда поддержала и на этой основе признавала границы Украины.
"Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия поддерживает несогласных с госпереворотом на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:14
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинНАТОЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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