https://ria.ru/20241107/putin-1982550842.html

Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО

Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал желание Украины вступить в НАТО

Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:25

2024-11-07T23:25

2024-11-07T23:25

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

нато

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Украина договаривались, что Украина будет независимым государством, а речи о вступлении Киева в НАТО не было, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер ранее в четверг отметил, что Украина в своей декларации о независимости объявила себя нейтральным государством. При этом Россия это тогда поддержала и на этой основе признавала границы Украины. "Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982548949.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году