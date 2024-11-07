Рейтинг@Mail.ru
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982550663.html
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:23
2024-11-07T23:23
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
япония
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982499694_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_f1335c534df653f470af3abcb462d3df.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. "Там есть в Японии еще умные люди, да, они продолжают сотрудничать. Особенно в области энергетики. Не уходят из наших компаний и так далее. И видят, что все надежно. Несмотря на то, что Япония ввела какие-то санкции, мы ничего в ответ-то не делаем. Как компании японские работали у нас, так и работают. Хотят работать - пусть продолжают", — сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982499694_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_2d4f8b634910894a599beb70aa2c0b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, япония, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Япония, Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией

Владимир Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики.
"Там есть в Японии еще умные люди, да, они продолжают сотрудничать. Особенно в области энергетики. Не уходят из наших компаний и так далее. И видят, что все надежно. Несмотря на то, что Япония ввела какие-то санкции, мы ничего в ответ-то не делаем. Как компании японские работали у нас, так и работают. Хотят работать - пусть продолжают", — сказал Путин.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин сделал заявление об отношениях с Японией
Вчера, 22:53
 
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинЯпонияРоссияЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала