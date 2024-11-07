https://ria.ru/20241107/putin-1982550663.html
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:23
2024-11-07T23:23
2024-11-07T23:23
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
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россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. "Там есть в Японии еще умные люди, да, они продолжают сотрудничать. Особенно в области энергетики. Не уходят из наших компаний и так далее. И видят, что все надежно. Несмотря на то, что Япония ввела какие-то санкции, мы ничего в ответ-то не делаем. Как компании японские работали у нас, так и работают. Хотят работать - пусть продолжают", — сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, япония, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Япония, Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией
Владимир Путин: в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией