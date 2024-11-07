https://ria.ru/20241107/putin-1982549554.html

Путин рассказал о совместных разработках с Индией

Путин рассказал о совместных разработках с Индией - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о совместных разработках с Индией

Совместные с Россией разработки в интересах безопасности Индии продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:18

2024-11-07T23:18

2024-11-07T23:18

индия

владимир путин

великий новгород

валдай

брамос

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Совместные с Россией разработки в интересах безопасности Индии продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент напомнил, что традиционно развиваются отношения России с Индией и в сфере безопасности, военно-технической области, на вооружении индийской армии находится немало российской техники. "Мы не просто продаем в Индию наше вооружение, мы вместе занимается разработками, система "Брамос" хорошо известна, мы ее сделали практически используемой в трех сферах и в воздухе, и на море, и на суше. И эти разработки в интересах обеспечения безопасности Индии продолжаются. Это всем хорошо известно, не вызывает ни у кого абсолютно никаких вопросов или какого-либо раздражения, но свидетельствует о высоком уровне нашего доверия и сотрудничества. Так и будем делать на ближайшую историческую перспективу, надеюсь, и в будущем", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982548352.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982548352.html

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великий новгород

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индия, владимир путин, великий новгород, валдай, брамос, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году