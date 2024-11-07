https://ria.ru/20241107/putin-1982549378.html
Россия признавала границы нейтральной Украины, заявил Путин
Россия признавала границы нейтральной Украины, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия признавала границы нейтральной Украины, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:16
2024-11-07T23:16
2024-11-07T23:22
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украина
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус."Обращаю ваше внимание на то, что в декларации о независимости Украины, и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством… и на этой базе мы признавали и границы", - сказал Путин.Он отметил, что позднее украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в организацию Североатлантического договора. Однако таких договоренностей ранее не было.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, украина, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия признавала границы нейтральной Украины, заявил Путин
Путин: Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус