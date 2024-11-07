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Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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23:12 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982548656.html
Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, заявил Путин
Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, заявил Путин
Россия готова нарастить поставки нефти в Индию и поставлять туда сжиженный природный газ, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:12
2024-11-07T23:12
владимир путин
россия
индия
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Индию и поставлять туда сжиженный природный газ, заявил президент Владимир Путин. "Мы развиваем отношения с Индией по всем направлениям: это касается экономики - она развивается хорошими темпами, причем тоже по разным направлениям. Это, скажем, энергетика. Мы, кстати, готовы, кроме поставок нефти - поставки на индийский рынок возросли многократно. Это касается возможности поставок сжиженного природного газа", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Россия является крупнейшим экспортером нефти в Индию: за январь-август этого года на российских поставщиков приходилось более 35% всего индийского импорта в стоимостном выражении.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, индия, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Россия, Индия, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия готова нарастить поставки нефти в Индию, заявил Путин

Путин: Россия готова нарастить поставки нефти и поставлять СПГ в Индию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Индию и поставлять туда сжиженный природный газ, заявил президент Владимир Путин.
"Мы развиваем отношения с Индией по всем направлениям: это касается экономики - она развивается хорошими темпами, причем тоже по разным направлениям. Это, скажем, энергетика. Мы, кстати, готовы, кроме поставок нефти - поставки на индийский рынок возросли многократно. Это касается возможности поставок сжиженного природного газа", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия является крупнейшим экспортером нефти в Индию: за январь-август этого года на российских поставщиков приходилось более 35% всего индийского импорта в стоимостном выражении.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин назвал Индию естественным партнером России
Вчера, 23:03
 
Владимир ПутинРоссияИндияВ миреЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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