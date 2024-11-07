Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил Путин
Владимир Путин: Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил президент России Владимир Путин.
"На последней встрече господин премьер-министр (Индии Нарендра Моди - ред.) обратил внимание на то, что индийским производителям сельхозпродукции есть острая необходимость увеличить количество и объем поставок удобрения. Мы это сделали и готовы наращивать, имея в виду потребности индийского сельского хозяйства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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