https://ria.ru/20241107/putin-1982548352.html

Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил Путин

Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил Путин

Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:11

2024-11-07T23:11

2024-11-07T23:11

нарендра моди

владимир путин

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индия

великий новгород

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова наращивать экспорт удобрений в Индию, заявил президент России Владимир Путин. "На последней встрече господин премьер-министр (Индии Нарендра Моди - ред.) обратил внимание на то, что индийским производителям сельхозпродукции есть острая необходимость увеличить количество и объем поставок удобрения. Мы это сделали и готовы наращивать, имея в виду потребности индийского сельского хозяйства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982547226.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981928919.html

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нарендра моди, владимир путин, россия, индия, великий новгород, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире