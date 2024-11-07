https://ria.ru/20241107/putin-1982548052.html

Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин

Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин

Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, просто их там не хотят видеть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:08

2024-11-07T23:08

2024-11-07T23:57

в мире

россия

африка

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, просто их там не хотят видеть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."И практически все обращаются к нам с помощью, помочь им в этой сфере. Мы с удовольствием, в рамках международного права мы стараемся им помочь. При этом мы никого не пытаемся выдавливать оттуда. Понимаете, вот иногда на нас обижаются некоторые европейцы: "Вот, вы создаете условия, нас выдавливают". Да мы здесь ни при чем. Просто вас не хотят там уже видеть. Вот в этом все дело", - сказал Путин, говоря об Африке.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html

россия

африка

великий новгород

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в мире, россия, африка, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году