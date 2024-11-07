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Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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23:08 07.11.2024 (обновлено: 23:57 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982548052.html
Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин
Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин
Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, просто их там не хотят видеть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:08
2024-11-07T23:57
в мире
россия
африка
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, просто их там не хотят видеть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."И практически все обращаются к нам с помощью, помочь им в этой сфере. Мы с удовольствием, в рамках международного права мы стараемся им помочь. При этом мы никого не пытаемся выдавливать оттуда. Понимаете, вот иногда на нас обижаются некоторые европейцы: "Вот, вы создаете условия, нас выдавливают". Да мы здесь ни при чем. Просто вас не хотят там уже видеть. Вот в этом все дело", - сказал Путин, говоря об Африке.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html
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африка
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в мире, россия, африка, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Россия, Африка, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, заявил Путин

Путин: РФ не пытается выдавить европейские страны из Африки, это им там не рады

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не пытается выдавить европейские страны из Африки, просто их там не хотят видеть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"И практически все обращаются к нам с помощью, помочь им в этой сфере. Мы с удовольствием, в рамках международного права мы стараемся им помочь. При этом мы никого не пытаемся выдавливать оттуда. Понимаете, вот иногда на нас обижаются некоторые европейцы: "Вот, вы создаете условия, нас выдавливают". Да мы здесь ни при чем. Просто вас не хотят там уже видеть. Вот в этом все дело", - сказал Путин, говоря об Африке.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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В миреРоссияАфрикаВеликий НовгородВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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