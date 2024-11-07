https://ria.ru/20241107/putin-1982547861.html

Путин: Россия начала проводить учения с Китаем в ответ на действия США

Путин: Россия начала проводить учения с Китаем в ответ на действия США - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: Россия начала проводить учения с Китаем в ответ на действия США

Россия начала проводить учения с Китаем в ответ на проведение США учений в азиатском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:06

2024-11-07T23:06

2024-11-07T23:07

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия начала проводить учения с Китаем в ответ на проведение США учений в азиатском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы сказали, что мы проводим учения. Ну да, а разве Соединенные Штаны не проводят учения с той же Японией? На постоянной основе. И с другими странами проводят учения, тоже на постоянной основе. Я говорил, как-то мы в конце 90-х годов перестали использовать нашу стратегическую авиацию, она не совершала дальних полетов в нейтральной зоне. А США продолжали это делать. Мы смотрели-смотрели и тоже наконец возобновили в конце концов полеты нашей стратегической авиации. Так же и в этом случае. США проводили там бесконечные учения, в конце концов и мы с Китаем начали проводить учения", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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россия, китай, владимир путин, в мире