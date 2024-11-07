https://ria.ru/20241107/putin-1982547696.html
Путин объяснил, почему Россия поддерживает Китай
Путин объяснил, почему Россия поддерживает Китай - РИА Новости, 07.11.2024
Путин объяснил, почему Россия поддерживает Китай
Россия поддерживает Китай, потому что он проводит сдержанную политику и потому что он союзник, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:05
2024-11-07T23:05
2024-11-07T23:05
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:153:3142:1920_1920x0_80_0_0_b45408f88582fe8b8a82a31c56e35f3f.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает Китай, потому что он проводит сдержанную политику и потому что он союзник, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы действительно поддерживаем Китай и в силу того, что мы считаем, что он проводит абсолютно взвешенную политику, еще и потому, что это наш союзник: у нас очень большой торговый оборот, мы сотрудничаем в сфере безопасности", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982544399.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982540598.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61de583ba9dcd6c5d9896cd51de45d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , россия, китай, в мире
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Россия, Китай, В мире
Путин объяснил, почему Россия поддерживает Китай
Путин: Россия поддерживает Китай, потому что он союзник