https://ria.ru/20241107/putin-1982546726.html

Путин рассказал о сигналах американских компаний

Путин рассказал о сигналах американских компаний - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о сигналах американских компаний

Россия видит сигналы от американских компаний, которые хотят вернуться, пусть возвращаются, но в новых условиях и с потерями, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:00

2024-11-07T23:00

2024-11-07T23:00

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

владимир путин

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия видит сигналы от американских компаний, которые хотят вернуться, пусть возвращаются, но в новых условиях и с потерями, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Несмотря на то, что Япония ввела санкции, мы ничего в ответ не делаем. Как компании японские у нас работали, так и работают. Хотят работать, пусть продолжают. Мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний. Приходят, что они хотят вернуться на наш рынок, пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Но это же не мы виноваты", – сказал он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html

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великий новгород

валдай

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, владимир путин, валдай