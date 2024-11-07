https://ria.ru/20241107/putin-1982545032.html

Путин: решения в экономике в Европе принимают политики без экспертности

Путин: решения в экономике в Европе принимают политики без экспертности - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: решения в экономике в Европе принимают политики без экспертности

Проблема европейских стран в том, что решения в области экономики принимаются политиками, которые часто не являются экспертами в области финансов, заявил... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:52

2024-11-07T22:52

2024-11-07T22:52

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великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Проблема европейских стран в том, что решения в области экономики принимаются политиками, которые часто не являются экспертами в области финансов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается Европы, там проблема заключается в том, что решения в области экономики принимаются политиками, которые часто, к сожалению для этих стран, не являются экспертами в области экономики и финансов", - сказал глава российского государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин подчеркнул, что это идет только во вред этим странам. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982529401.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982527890.html

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европа, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире