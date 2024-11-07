https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html

Путин высказался о создании единой валюты БРИКС

Путин высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 07.11.2024

Путин высказался о создании единой валюты БРИКС

О создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:48

2024-11-07T22:48

2024-11-07T22:48

владимир путин

великий новгород

валдай

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. О создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет, заявил президент России Владимир Путин. "Я много слышал... говорят о том, что надо думать о создании единой валюты. Рано пока об этом говорить. У нас нет таких целей между собой", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о расчетах внутри БРИКС. "Потому что для того чтобы говорить о какой-то общей валюте, то нужно, во-первых, добиться большей интеграции экономик друг с другом. И второе: нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень, с тем чтобы это были очень похожие, совместимые по качеству и структуре экономики друг с другом", - пояснил Путин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

https://ria.ru/20241107/briks-1982511200.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982510720.html

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владимир путин, великий новгород, валдай, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году