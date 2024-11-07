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Путин высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 07.11.2024
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22:48 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html
Путин высказался о создании единой валюты БРИКС
Путин высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о создании единой валюты БРИКС
О создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:48
2024-11-07T22:48
владимир путин
великий новгород
валдай
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. О создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет, заявил президент России Владимир Путин. "Я много слышал... говорят о том, что надо думать о создании единой валюты. Рано пока об этом говорить. У нас нет таких целей между собой", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о расчетах внутри БРИКС. "Потому что для того чтобы говорить о какой-то общей валюте, то нужно, во-первых, добиться большей интеграции экономик друг с другом. И второе: нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень, с тем чтобы это были очень похожие, совместимые по качеству и структуре экономики друг с другом", - пояснил Путин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
https://ria.ru/20241107/briks-1982511200.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982510720.html
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владимир путин, великий новгород, валдай, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин высказался о создании единой валюты БРИКС

Путин: о создании единой валюты БРИКС говорить рано, цели такой нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. О создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Я много слышал... говорят о том, что надо думать о создании единой валюты. Рано пока об этом говорить. У нас нет таких целей между собой", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о расчетах внутри БРИКС.
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"Потому что для того чтобы говорить о какой-то общей валюте, то нужно, во-первых, добиться большей интеграции экономик друг с другом. И второе: нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень, с тем чтобы это были очень похожие, совместимые по качеству и структуре экономики друг с другом", - пояснил Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Владимир ПутинВеликий НовгородВалдайВ миреЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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