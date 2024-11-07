https://ria.ru/20241107/putin-1982543723.html

Путин: оскорбляя чувства верующих, люди не видят границ

Путин: оскорбляя чувства верующих, люди не видят границ - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: оскорбляя чувства верующих, люди не видят границ

Оскорбляя чувства верующих, люди не видят границ, если есть свое видение - можно воздержаться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:47

2024-11-07T22:47

2024-11-07T22:47

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Оскорбляя чувства верующих, люди не видят границ, если есть свое видение - можно воздержаться, заявил президент России Владимир Путин. "Если можно кого-то оскорблять, религиозные чувства (оскорблять - ред.) и говорить, что "это моя свобода, я хочу делать то, что хочу", то так можно и до убийства дойти, "хочу убить". "Я хочу убить", пошел и убил. "Это выражение моей свободы". Так что ли? Чушь, конечно. Люди не чувствуют границ каких-то, краев не видят, как у нас в народе иногда говорят. Ну есть у тебя какое-то видение чего-то. Хорошо, и будь при своем видении этого чего-то. Но если ты знаешь, что это может оскорбить другого человека, воздержись от того, чтобы делать это. Вот и все. Правило простое", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства отметил, что свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241103/patriarkh-1981739946.html

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великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, общество