https://ria.ru/20241107/putin-1982541361.html

США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин

США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин

США создают блоки в восточной Азии, сейчас туда влезает НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:35

2024-11-07T22:35

2024-11-07T22:50

в мире

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США создают блоки в восточной Азии, сейчас туда влезает НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ситуации в восточной Азии в целом. Ну, Китай что ли там блоки создает? Это Соединенные Штаты создают блок. Один блок, второй, третий, теперь НАТО формально туда уже влезает. Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной главной страны. Все остальные страны, как правило, работают в режиме интересов этого государства, которое создает эти блоки", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html

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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году