https://ria.ru/20241107/putin-1982541361.html
США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин
США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин
США создают блоки в восточной Азии, сейчас туда влезает НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:35
2024-11-07T22:35
2024-11-07T22:50
в мире
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США создают блоки в восточной Азии, сейчас туда влезает НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ситуации в восточной Азии в целом. Ну, Китай что ли там блоки создает? Это Соединенные Штаты создают блок. Один блок, второй, третий, теперь НАТО формально туда уже влезает. Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной главной страны. Все остальные страны, как правило, работают в режиме интересов этого государства, которое создает эти блоки", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин
Путин: США создают блоки в Восточной Азии, куда сейчас влезает НАТО
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США создают блоки в восточной Азии, сейчас туда влезает НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается ситуации в восточной Азии в целом. Ну, Китай что ли там блоки создает? Это Соединенные Штаты создают блок. Один блок, второй, третий, теперь НАТО формально туда уже влезает. Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной главной страны. Все остальные страны, как правило, работают в режиме интересов этого государства, которое создает эти блоки", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.