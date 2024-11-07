https://ria.ru/20241107/putin-1982540405.html
Путин рассказал, как США совершили страшную глупость
Путин рассказал, как США совершили страшную глупость - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, как США совершили страшную глупость
Все могущество США на сегодняшний день держится на долларе, они своими руками его подрезают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:29
2024-11-07T22:29
2024-11-07T22:29
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валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Все могущество США на сегодняшний день держится на долларе, они своими руками его подрезают, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отказано и отказано (России использовать доллар - ред.). На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США, потому что на долларе держится все могущество США на сегодняшний день. Они взяли и своими руками это все подрезают", - сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин рассказал, как США совершили страшную глупость
Путин: США своими руками подрезают свою могущество
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Все могущество США на сегодняшний день держится на долларе, они своими руками его подрезают, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отказано и отказано (России использовать доллар - ред.). На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США, потому что на долларе держится все могущество США на сегодняшний день. Они взяли и своими руками это все подрезают", - сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.