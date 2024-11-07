https://ria.ru/20241107/putin-1982540231.html

Россия будет работать с любым избранным в США президентом, заявил Путин

Россия будет работать с любым избранным в США президентом, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия будет работать с любым избранным в США президентом, заявил Путин

Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:28

2024-11-07T22:28

2024-11-07T22:28

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великий новгород

валдай

владимир путин

дональд трамп

камала харрис

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет, действительно, и на практике", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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россия, великий новгород, валдай, владимир путин, дональд трамп, камала харрис, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире