https://ria.ru/20241107/putin-1982540087.html

Путин сделал заявления об отношениях между США, Китаем и Россией

Путин сделал заявления об отношениях между США, Китаем и Россией - РИА Новости, 07.11.2024

Путин сделал заявления об отношениях между США, Китаем и Россией

Если бы США поменяли вектор в отношении России и Китая, то от этого выиграли бы все, а проигравших бы не было, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:28

2024-11-07T22:28

2024-11-07T22:29

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Если бы США поменяли вектор в отношении России и Китая, то от этого выиграли бы все, а проигравших бы не было, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мне думается, если бы те же Соединенные Штаты поменяли вектор в отношении и России, и Китая, то есть не проводили бы политику двойного сдерживания, а проводили бы политику трехстороннего сотрудничества, от этого выиграли бы все. И проигравших бы не было", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/rossija-1982539668.html

https://ria.ru/20241107/putin--1982537325.html

великий новгород

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великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай