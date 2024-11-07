https://ria.ru/20241107/putin-1982540001.html
Россия ни с кем не объединяется против кого-либо, заявил Путин
Россия ни с кем не объединяется против кого-либо, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия ни с кем не объединяется против кого-либо, заявил Путин
Россия не строит отношения с какими-либо странами, чтобы выступать против других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:28
2024-11-07T22:28
2024-11-07T22:40
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не строит отношения с какими-либо странами, чтобы выступать против других стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982539828.html
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в мире, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия ни с кем не объединяется против кого-либо, заявил Путин
Путин: Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было