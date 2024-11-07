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Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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22:26 07.11.2024 (обновлено: 22:27 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982539828.html
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, заявил Путин
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, заявил Путин
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но здесь есть перекосы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:26
2024-11-07T22:27
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
валдай
общество
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но здесь есть перекосы, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается людей, которые к нам приезжают, они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образования и так далее. Здесь тоже есть перекосы, я сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html
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великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, общество
Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Валдай, Общество
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, заявил Путин

Путин: мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, но здесь есть перекосы

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но здесь есть перекосы, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается людей, которые к нам приезжают, они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образования и так далее. Здесь тоже есть перекосы, я сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин высказался о ситуации с мигрантами
Вчера, 21:59
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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