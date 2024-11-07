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Путин оценил торговый оборот в нацвалютах - РИА Новости, 07.11.2024
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22:26 07.11.2024 (обновлено: 22:29 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982539506.html
Путин оценил торговый оборот в нацвалютах
Путин оценил торговый оборот в нацвалютах - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил торговый оборот в нацвалютах
Две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:26
2024-11-07T22:29
экономика
великий новгород
владимир путин
валдай
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%, заявил президент России Владимир Путин. "Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982537577.html
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экономика, великий новгород, владимир путин, валдай
Экономика, Великий Новгород, Владимир Путин, Валдай
Путин оценил торговый оборот в нацвалютах

Путин: две трети торгового оборота РФ обслуживается в нацвалютах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский монетный двор
Московский монетный двор - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%, заявил президент России Владимир Путин.
"Использование национальных валют все-таки дает свой результат. Вот для России, например, у нас уже две трети нашего торгового оборота, две трети обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС – 88% обслуживается в национальных валютах", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин высказался об ограничениях применения евро
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия не стремится отказываться от доллара, заявил Путин
Вчера, 22:17
 
ЭкономикаВеликий НовгородВладимир ПутинВалдай
 
 
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