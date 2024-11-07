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Трамп проявил себя правильно в экстраординарных условиях, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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22:22 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982538424.html
Трамп проявил себя правильно в экстраординарных условиях, заявил Путин
Трамп проявил себя правильно в экстраординарных условиях, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп проявил себя правильно в экстраординарных условиях, заявил Путин
Избранный президент США Дональд Трамп проявил себя в экстраординарных условиях очень правильно, как мужчина, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:22
2024-11-07T22:22
великий новгород
валдай
дональд трамп
владимир путин
в мире
выборы президента сша — 2024
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп проявил себя в экстраординарных условиях очень правильно, как мужчина, заявил президент России Владимир Путин. "Он мужественным человеком оказался... Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно. Как мужчина", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя покушение на Трампа. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html
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великий новгород, валдай, дональд трамп, владимир путин, в мире, выборы президента сша — 2024, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Великий Новгород, Валдай, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Выборы президента США — 2024, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Трамп проявил себя правильно в экстраординарных условиях, заявил Путин

Путин: Трамп проявил себя в экстраординарных условиях правильно и мужественно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп проявил себя в экстраординарных условиях очень правильно, как мужчина, заявил президент России Владимир Путин.
"Он мужественным человеком оказался... Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно. Как мужчина", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя покушение на Трампа.
Путин о возможных контактах с Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин выразил готовность к контактам с Трампом
Вчера, 21:55
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин оценил заявление Трампа об Украине
Вчера, 21:50
 
Великий НовгородВалдайДональд ТрампВладимир ПутинВ миреВыборы президента США — 2024Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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