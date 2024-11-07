https://ria.ru/20241107/putin-1982537849.html

Путин прокомментировал результаты американских выборов

Путин прокомментировал результаты американских выборов - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал результаты американских выборов

Президент России Владимир Путин, комментируя результаты американских выборов, заявил, что не знает о дальнейших действиях Дональда Трампа. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:20

2024-11-07T22:20

2024-11-07T22:20

владимир путин

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

валдай

великий новгород

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя результаты американских выборов, заявил, что не знает о дальнейших действиях Дональда Трампа. "Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это всё-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

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владимир путин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, валдай, великий новгород, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году