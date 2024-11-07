https://ria.ru/20241107/putin-1982537671.html

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по СНВ

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по СНВ - РИА Новости, 07.11.2024

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по СНВ

Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:20

2024-11-07T22:20

2024-11-07T22:20

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности. Но не открою секрета, все хорошо знают, и не только в этом зале, но и во всем мире, что Соединенные Штаты и их сателлиты... ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ видит возможность поддержания стабильности ядерных потенциалов, когда срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истечет. СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240925/peskov-1974575486.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982502470.html

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире