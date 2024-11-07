https://ria.ru/20241107/putin-1982536773.html
Россия не стремится отказываться от доллара, заявил Путин
Россия не стремится отказываться от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не стремится отказываться от доллара, заявил Путин
Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:17
2024-11-07T22:17
2024-11-07T22:25
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
европа
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро", - сказал Путин.Он отметил, что евро пока не встала на ноги как мировая валюта, а европейские власти сами ограничивают это.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , европа, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Европа, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Россия не стремится отказываться от доллара, заявил Путин
Владимир Путин: РФ не стремилась и не стремится отказываться от доллара