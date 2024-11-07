https://ria.ru/20241107/putin-1982536233.html

Путин: запрещать искусственный интеллект невозможно

Путин: запрещать искусственный интеллект невозможно - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: запрещать искусственный интеллект невозможно

Многие западные страны регулируют и даже запрещают искусственный интеллект, однако полностью запретить его использование невозможно - он все равно найдет себе... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:15

2024-11-07T22:15

2024-11-07T22:15

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

общество

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Многие западные страны регулируют и даже запрещают искусственный интеллект, однако полностью запретить его использование невозможно - он все равно найдет себе дорогу, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он отметил, что искусственный интеллект – это важнейший инструмент развития и один из важнейших приоритетов в сфере экономики и других отраслях, который поможет в будущем решать, в том числе, проблему кадрового дефицита. Однако в использовании ИИ есть как плюсы, так и минусы, заявил президент. Он сравнил этот процесс с использованием атомной энергетики, которая может применяться как в мирных целях, так и для создания ядерного оружия, что несет большую угрозу для человечества. "Абсолютно то же самое и в искусственном интеллекте. Вопрос, как это регулируется и как люди это используют; вопрос, как регулировать. Конечно, во многих странах это регулируется, во многих странах, в некоторых... даже запрещается. Запрещать, мне кажется, невозможно. Все равно это найдет себе дорогу. Особенно в условиях конкуренции", - сказал глава государства. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982523037.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, общество