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Путин: после холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление - РИА Новости, 07.11.2024
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22:07 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982534355.html
Путин: после холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление
Путин: после холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: после холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление
После окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление, но США это было не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:07
2024-11-07T22:07
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
валдай
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. После окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление, но США это было не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как закончилась холодная война, был шанс преодолеть и блоковое мышление, и блоковую политику. Но, как я уже говорил в своем выступлении, уверен, что просто Соединенным Штатам это было не нужно. Видимо, они подиспугались, что контроль за Европой будет ослаблен, и хотели сохранить его, и сохраняют. Больше того, усилили контроль. Просто мне думается, что это когда-то приведет всё равно к ослаблению этой системы подчиненности вассальной", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982521951.html
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владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, в мире, великий новгород
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Валдай, В мире, Великий Новгород
Путин: после холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление

Владимир Путин: после холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. После окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление, но США это было не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как закончилась холодная война, был шанс преодолеть и блоковое мышление, и блоковую политику. Но, как я уже говорил в своем выступлении, уверен, что просто Соединенным Штатам это было не нужно. Видимо, они подиспугались, что контроль за Европой будет ослаблен, и хотели сохранить его, и сохраняют. Больше того, усилили контроль. Просто мне думается, что это когда-то приведет всё равно к ослаблению этой системы подчиненности вассальной", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин
Вчера, 21:06
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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