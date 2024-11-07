https://ria.ru/20241107/putin-1982534132.html

Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Собчака с Колем

Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Собчака с Колем - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Собчака с Колем

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, как "работал" переводчиком на встрече бывшего канцлера... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:06

2024-11-07T22:06

2024-11-07T22:06

валдай

владимир путин

гельмут коль

анатолий собчак

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

политика

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, как "работал" переводчиком на встрече бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. "Я не откажу себя в удовольствии вспомнить разговор с бывшим канцлером ФРГ Колем в 1993 году, когда мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга. Я даже тогда еще не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он вообще отпустил переводчика, сказал "иди, отдыхай". Я остался и переводил", - рассказал Путин. "Для меня как в недавнем прошлом сотрудника внешней разведки Советского Союза было удивительно слышать, что он говорил. Я был, мягко говоря, очень удивлен. Потому что все-таки в моей голове еще штампы были Холодной войны. И вдруг Коль начал говорить, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве независимого центра мировой цивилизации, должно быть только вместе с Россией", - добавил он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982501555.html

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валдай, владимир путин, гельмут коль, анатолий собчак, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , политика