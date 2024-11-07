https://ria.ru/20241107/putin-1982534045.html

Путин заявил о превращении НАТО из политического альянса в военный

Путин заявил о превращении НАТО из политического альянса в военный - РИА Новости, 07.11.2024

Путин заявил о превращении НАТО из политического альянса в военный

НАТО из политического альянса превратилась в военный и готовится нанести России стратегическое поражение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:06

2024-11-07T22:06

2024-11-07T22:15

в мире

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. НАТО из политического альянса превратилась в военный и готовится нанести России стратегическое поражение, заявил президент России Владимир Путин."Совсем недавно мне говорили… НАТО - это не военно-политический союз, это прежде всего политический союз, а потом уже военный. Нет, мы видим, что совсем не так. В самом деле Соединенные Штаты… целенаправленно вернули во главу угла прежде всего военную составляющую НАТО, которые все вместе объявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/ssha-1982535589.html

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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году