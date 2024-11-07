https://ria.ru/20241107/putin-1982532556.html
Путин прокомментировал американскую политику двойного сдерживания
Путин прокомментировал американскую политику двойного сдерживания - РИА Новости, 07.11.2024
Путин прокомментировал американскую политику двойного сдерживания
США проводят политику двойного сдерживания, пытаются сдержать и Китай, и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:58
2024-11-07T21:58
2024-11-07T22:09
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США проводят политику двойного сдерживания, пытаются сдержать и Китай, и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."А Соединенные Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им это нужно - работать на два фронта тем более - совершенно непонятно, то есть понятно: считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин прокомментировал американскую политику двойного сдерживания
Путин: США проводят политику двойного сдерживания России и Китая
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США проводят политику двойного сдерживания, пытаются сдержать и Китай, и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А Соединенные Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им это нужно - работать на два фронта тем более - совершенно непонятно, то есть понятно: считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.