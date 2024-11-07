https://ria.ru/20241107/putin-1982530106.html

Путин оценил поведение Трампа в момент покушения

Путин оценил поведение Трампа в момент покушения - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил поведение Трампа в момент покушения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:48

2024-11-07T21:48

2024-11-07T22:03

в мире

владимир путин

дональд трамп

покушение на дональда трампа

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dff6e1954183c6a6940450726d96d291.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения."Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html

https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, дональд трамп, покушение на дональда трампа, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году