https://ria.ru/20241107/putin-1982530106.html
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:48
2024-11-07T21:48
2024-11-07T22:03
в мире
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дональд трамп
покушение на дональда трампа
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения."Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html
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в мире, владимир путин, дональд трамп, покушение на дональда трампа, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения
Путин: поведение Трампа в момент покушения произвело впечатление
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения.
"Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.