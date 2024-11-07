Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 07.11.2024 (обновлено: 22:03 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982530106.html
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:48
2024-11-07T22:03
в мире
владимир путин
дональд трамп
покушение на дональда трампа
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dff6e1954183c6a6940450726d96d291.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения."Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html
https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_300:0:2659:1770_1920x0_80_0_0_1cd7eb59808e610e32f15c97aff82b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, покушение на дональда трампа, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин оценил поведение Трампа в момент покушения

Путин: поведение Трампа в момент покушения произвело впечатление

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения.
"Его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня это произвело впечатление. Он мужественный человек оказался", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Киеве рассказали, как Зеленский связан с покушением на Трампа
18 сентября, 04:02
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы
17 октября, 16:31
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала