https://ria.ru/20241107/putin-1982529401.html
Путин сравнил цены на энергоносители в США и Европе
Путин сравнил цены на энергоносители в США и Европе - РИА Новости, 07.11.2024
Путин сравнил цены на энергоносители в США и Европе
Цены на энергоносители в США в три-четыре, а то и в пять раз ниже, чем в Европе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:45
2024-11-07T21:45
2024-11-07T21:45
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Цены на энергоносители в США в три-четыре, а то и в пять раз ниже, чем в Европе, заявил президент России Владимир Путин. "В США в некоторых штатах энергоносители стоят в три, в четыре, а то и в пять раз дешевле, чем в странах Евросоюза", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, в мире
Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Валдай, В мире
Путин сравнил цены на энергоносители в США и Европе
Путин: цены на энергоносители в США в три или четыре раза ниже, чем в Европе