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Путин рассказал о дефиците доверия с некоторыми иностранными партнерами - РИА Новости, 07.11.2024
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21:40 07.11.2024 (обновлено: 22:14 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982528792.html
Путин рассказал о дефиците доверия с некоторыми иностранными партнерами
Путин рассказал о дефиците доверия с некоторыми иностранными партнерами - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о дефиците доверия с некоторыми иностранными партнерами
Главной проблемой на евразийском континенте является дефицит доверия между европейскими странами и Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:40
2024-11-07T22:14
в мире
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Главной проблемой на евразийском континенте является дефицит доверия между европейскими странами и Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас самая главная проблема на нашем евразийском континенте, между Россией и европейскими странами - это дефицит доверия. Можно как угодно ругать Россию, и, наверное, мы тоже допускаем много ошибок, но когда нам, слушайте, говорят, что "мы пошли на подписание минских соглашений по Украине только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт", о каком же доверии может идти речь. Вы чего ребята, какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули, какое доверие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин добавил, что нужно вернуться к системе взаимного доверия."Это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности евразийскую", - продолжил президент РФ.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал о дефиците доверия с некоторыми иностранными партнерами

Путин: в отношениях с некоторыми иностранными партнерами есть дефицит доверия

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Главной проблемой на евразийском континенте является дефицит доверия между европейскими странами и Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас самая главная проблема на нашем евразийском континенте, между Россией и европейскими странами - это дефицит доверия. Можно как угодно ругать Россию, и, наверное, мы тоже допускаем много ошибок, но когда нам, слушайте, говорят, что "мы пошли на подписание минских соглашений по Украине только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и совсем не собирались мирным способом решать этот конфликт", о каком же доверии может идти речь. Вы чего ребята, какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули, какое доверие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что нужно вернуться к системе взаимного доверия.
"Это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности евразийскую", - продолжил президент РФ.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Вчера, 21:56
 
В миреВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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