https://ria.ru/20241107/putin-1982528300.html

Россия должна развивать суверенный искусственный интеллект, заявил Путин

Россия должна развивать суверенный искусственный интеллект, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия должна развивать суверенный искусственный интеллект, заявил Путин

Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:38

2024-11-07T21:38

2024-11-07T21:45

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В условиях конкурентной борьбы, а она неизбежна, неизбежно и развитие искусственного интеллекта. И здесь мы, конечно, можем быть в числе лидеров, имея в виду определенные преимущества, которые у нас есть. Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что, безусловно, "нужно пользоваться всем, что есть, но нужно развивать и свои направления". "Сбер", "Яндекс" активно над этим работают и в целом работают весьма успешно. Мы, безусловно, будем это все делать, это вне всяких сомнений. Особенно там, где он уже сам себя воспроизводит. Это очень интересно и очень перспективно. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. Мы должны видеть, понимать эти угрозы и соответствующим образом выстраивать свою работу. Но, как я уже сказал, это одно из важнейших направлений нашей совместной деятельности", - добавил президент. Глава государства отметил, что, говоря "нашей", он имеет в виду и государство, и специалистов в области ИИ, и все общество, "потому что здесь, конечно, возникает очень много морально-нравственных вопросов", на которые обязательно нужно обращать внимание. "Мы своевременно должны противопоставить свое мировоззрение, свою точку зрения на все процессы, которые и у нас в обществе происходят, и в мире. Вот этим вместе будем заниматься... Будем и дальше анализировать, что происходит. Действительно, искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру... И у нас есть такая возможность, точно, совершенно очевидно. Уверен, что у нас все получится, и... будет хорошей поддержкой в нашем развитии", - заключил президент.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, россия, яндекс, сбер, общество