https://ria.ru/20241107/putin-1982527890.html
Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой
Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой
США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:36
2024-11-07T21:36
2024-11-07T21:43
сша
европа
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
владимир путин
великий новгород
валдай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности, заявил президент РФ Владимир Путин."После того, как закончилась холодная война, был шанс преодолеть блоковое мышление, блоковую политику. Но уверен, что Соединенным Штатам Америки это было не нужно, они испугались, что контроль за Европой будет ослаблен, хотели сохранить его и сохраняют - сильный контроль. Просто думаю, что это приведет к ослаблению этой системы подчиненности вассальной", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что многие страны Запада на сегодняшний день действуют во вред своим интересам, но в пользу США.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982527370.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982526645.html
сша
европа
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2373:1779_1920x0_80_0_0_c2221aebf0b66190ad863a7ccdec0540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире, владимир путин, великий новгород, валдай
США, Европа, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире, Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай
Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой
Путин: контроль США над Европой приведет к ослаблению системы подчиненности
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как закончилась холодная война, был шанс преодолеть блоковое мышление, блоковую политику. Но уверен, что Соединенным Штатам Америки это было не нужно, они испугались, что контроль за Европой будет ослаблен, хотели сохранить его и сохраняют - сильный контроль. Просто думаю, что это приведет к ослаблению этой системы подчиненности вассальной", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что многие страны Запада на сегодняшний день действуют во вред своим интересам, но в пользу США.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.