https://ria.ru/20241107/putin-1982527890.html

Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой

Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, к чему может привести сохранение контроля США над Европой

США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:36

2024-11-07T21:36

2024-11-07T21:43

сша

европа

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

владимир путин

великий новгород

валдай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности, заявил президент РФ Владимир Путин."После того, как закончилась холодная война, был шанс преодолеть блоковое мышление, блоковую политику. Но уверен, что Соединенным Штатам Америки это было не нужно, они испугались, что контроль за Европой будет ослаблен, хотели сохранить его и сохраняют - сильный контроль. Просто думаю, что это приведет к ослаблению этой системы подчиненности вассальной", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что многие страны Запада на сегодняшний день действуют во вред своим интересам, но в пользу США.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982527370.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982526645.html

сша

европа

великий новгород

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире, владимир путин, великий новгород, валдай