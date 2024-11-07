https://ria.ru/20241107/putin-1982527370.html
Путин рассказал, как США получали деньги "из воздуха"
Путин рассказал, как США получали деньги "из воздуха" - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, как США получали деньги "из воздуха"
США за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 триллионов долларов только на том, что доллар является мировой валютой, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:34
2024-11-07T21:34
2024-11-07T21:34
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 триллионов долларов только на том, что доллар является мировой валютой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Только на том, что доллар является мировой валютой, Соединенные Штаты за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 триллионов долларов", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982506681.html
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_99fcae7ce546066d38d739e07a346350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин рассказал, как США получали деньги "из воздуха"
Путин: США за 10 лет из воздуха получили 12 триллионов долларов
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 триллионов долларов только на том, что доллар является мировой валютой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только на том, что доллар является мировой валютой, Соединенные Штаты за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 триллионов долларов", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.