https://ria.ru/20241107/putin-1982526963.html

США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин

США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки создают условия для перевода предприятий и целых отраслей из Европы на свою территорию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:32

2024-11-07T21:32

2024-11-07T21:40

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сша

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

владимир путин

великий новгород

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки создают условия для перевода предприятий и целых отраслей из Европы на свою территорию, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что многие европейские страны - члены НАТО во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политике и экономике"В США в некоторых штатах энергоносители строят в три, в четыре, а то и в пять раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Сознательно (в США - ред.) принимают решения в налоговой системе, снижают налог на прибыль, допустим, создают условия для перевода предприятий, целых предприятий и отраслей из Европы на территорию США. И некоторые переезжают", - заявил российский лидер.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982527370.html

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европа, сша, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире, владимир путин, великий новгород, валдай