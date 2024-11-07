https://ria.ru/20241107/putin-1982526963.html
США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин
США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки создают условия для перевода предприятий и целых отраслей из Европы на свою территорию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:32
2024-11-07T21:32
2024-11-07T21:40
европа
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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владимир путин
великий новгород
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки создают условия для перевода предприятий и целых отраслей из Европы на свою территорию, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что многие европейские страны - члены НАТО во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политике и экономике"В США в некоторых штатах энергоносители строят в три, в четыре, а то и в пять раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Сознательно (в США - ред.) принимают решения в налоговой системе, снижают налог на прибыль, допустим, создают условия для перевода предприятий, целых предприятий и отраслей из Европы на территорию США. И некоторые переезжают", - заявил российский лидер.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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европа, сша, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире, владимир путин, великий новгород, валдай
Европа, США, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире, Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай
США создают условия для перевода к себе предприятий из Европы, заявил Путин
Путин: США создают условия для перевода предприятий из Европы, целых отраслей
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки создают условия для перевода предприятий и целых отраслей из Европы на свою территорию, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что многие европейские страны - члены НАТО во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политике и экономике
"В США в некоторых штатах энергоносители строят в три, в четыре, а то и в пять раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Сознательно (в США - ред.) принимают решения в налоговой системе, снижают налог на прибыль, допустим, создают условия для перевода предприятий, целых предприятий и отраслей из Европы на территорию США. И некоторые переезжают", - заявил российский лидер.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.