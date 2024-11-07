https://ria.ru/20241107/putin-1982526294.html

Страны Европы совершают действия на пользу США во вред себе, заявил Путин

Страны Европы совершают действия на пользу США во вред себе, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Страны Европы совершают действия на пользу США во вред себе, заявил Путин

Многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу политике и экономике США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:29

2024-11-07T21:29

2024-11-07T21:37

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владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу политике и экономике США, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы же видим, что многие европейские страны, практически все страны Европы, члены НАТО, они во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политике, американской экономике", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982521951.html

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в мире, европа, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году