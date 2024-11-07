https://ria.ru/20241107/putin-1982525558.html

Путин рассказал о лицемерном отношении G7 к России

Путин рассказал о лицемерном отношении G7 к России - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о лицемерном отношении G7 к России

Участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:27

2024-11-07T21:27

2024-11-07T21:44

россия

восток

великобритания

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

нато

большая двадцатка

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе в отношении РФ, и только потом звали ее, заявил российский президент Владимир Путин. "На протяжении предыдущих десятилетий вроде как внешне все благоприятно выглядело: из "семерки" сделали "восьмерку", ну спасибо, нас пригласили. Но знаете, что происходило? Приезжаешь на ту же самую "восьмерку", но становится ясно, что до встречи в рамках "восьмерки" уже собралась "семерка" и между собой что-то пообсуждали, в том числе в отношении России. А потом приглашают Россию", - сказал Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент добавил, что смотрел на это "с улыбкой". "Так красиво обнимают, по плечу похлопают, а на практике делают все наоборот: все наступают, наступают и наступают. Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на Восток: обещали, что не будут, но все делают и делают", - отметил Путин. "А в конечном итоге все вместе это стало выглядеть, как ползучая интервенция, которая - без всякого преувеличения - направлена была бы на принижение или разрушение страны или изнутри, или извне", - заключил президент. "Большая восьмерка" была международным форумом ведущих стран мира, который существовал в 1997-2014 годах и в котором принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Группа образовалась, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки" в 1997 году, однако после присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в форуме. Сейчас существует две группы - "Большая семерка" и "Большая двадцатка". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

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россия, восток, великобритания, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", нато, большая двадцатка, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире