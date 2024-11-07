https://ria.ru/20241107/putin-1982524332.html
России пытаются навязать "зеленую" повестку, заявил Путин
России пытаются навязать "зеленую" повестку, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
России пытаются навязать "зеленую" повестку, заявил Путин
Страны, которые загрязнили атмосферу, пытаются навязать России свою зеленую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:19
2024-11-07T21:19
2024-11-07T21:34
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Страны, которые загрязнили атмосферу, пытаются навязать России свою зеленую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин."И справедливо некоторые говорят: ну вы-то, те, кто от нас требуете сегодня немедленного перехода на новые технологии, вы-то использовали все источники энергии ранее, вы загрязнили всю атмосферу, а теперь от нас требуете, чтобы мы немедленно перескочили в новый уровень генерации. Ну как же мы можем это сделать? Или мы должны тратить все последние наши ресурсы на новые технологии, которые должны у вас закупать и вам платить опять же за это. Но это тоже один из инструментов какого-то неоколониализма", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он попросил дать людям возможность жить нормально, развиваться, предоставить источники финансирования, обеспечить технологиями, а не ограничивать в них, если эти страны действительно искренне считают, что мы все вместе должны заботиться о зеленой повестке.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Путин о навязывании России "зеленой" повестки
Страны, которые загрязнили атмосферу, пытаются навязать России свою "зеленую" повестку, - заявил Путин.
2024-11-07T21:19
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РИА Новости
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россия, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире, экология, экология в россии
Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире, Экология, Экология в России
России пытаются навязать "зеленую" повестку, заявил Путин
Путин: загрязнившие атмосферу страны навязывают России "зеленую" повестку
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Страны, которые загрязнили атмосферу, пытаются навязать России свою зеленую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И справедливо некоторые говорят: ну вы-то, те, кто от нас требуете сегодня немедленного перехода на новые технологии, вы-то использовали все источники энергии ранее, вы загрязнили всю атмосферу, а теперь от нас требуете, чтобы мы немедленно перескочили в новый уровень генерации. Ну как же мы можем это сделать? Или мы должны тратить все последние наши ресурсы на новые технологии, которые должны у вас закупать и вам платить опять же за это. Но это тоже один из инструментов какого-то неоколониализма", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он попросил дать людям возможность жить нормально, развиваться, предоставить источники финансирования, обеспечить технологиями, а не ограничивать в них, если эти страны действительно искренне считают, что мы все вместе должны заботиться о зеленой повестке.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.