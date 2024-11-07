https://ria.ru/20241107/putin-1982522325.html

Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин

Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин

Обмен информацией через интернет в мире должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:09

2024-11-07T21:09

2024-11-07T21:21

владимир путин

россия

интернет

общество

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Обмен информацией через интернет в мире должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Нужно, чтобы деятельность в интернете, так же как и любая человеческая деятельность, подчинялась морально-нравственным законам и юридическим законам тех государств, где эта система функционирует... Общество должно оградить себя от деструктивного влияния, но сделать все для того, чтобы все-таки обмен информацией... был свободным, чтобы это шло на благо, развитие того или иного государства и всего международного сообщества в целом", - сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982523016.html

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владимир путин, россия, интернет, общество, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире