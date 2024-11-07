Рейтинг@Mail.ru
Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 07.11.2024 (обновлено: 21:21 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982522325.html
Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин
Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин
Обмен информацией через интернет в мире должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:09
2024-11-07T21:21
владимир путин
россия
интернет
общество
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982516532_0:108:3215:1916_1920x0_80_0_0_a6439b8c2670b7c694f2753b901e1e66.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Обмен информацией через интернет в мире должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Нужно, чтобы деятельность в интернете, так же как и любая человеческая деятельность, подчинялась морально-нравственным законам и юридическим законам тех государств, где эта система функционирует... Общество должно оградить себя от деструктивного влияния, но сделать все для того, чтобы все-таки обмен информацией... был свободным, чтобы это шло на благо, развитие того или иного государства и всего международного сообщества в целом", - сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982523016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982516532_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_d70e971cff75a6258bb8d453cae94ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, интернет, общество, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Владимир Путин, Россия, Интернет, Общество, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, заявил Путин

Путин: обмен информацией через интернет должен быть свободным, но безопасным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Обмен информацией через интернет в мире должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Нужно, чтобы деятельность в интернете, так же как и любая человеческая деятельность, подчинялась морально-нравственным законам и юридическим законам тех государств, где эта система функционирует... Общество должно оградить себя от деструктивного влияния, но сделать все для того, чтобы все-таки обмен информацией... был свободным, чтобы это шло на благо, развитие того или иного государства и всего международного сообщества в целом", - сказал Путин.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству, заявил Путин
Вчера, 21:13
 
Владимир ПутинРоссияИнтернетОбществоЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала