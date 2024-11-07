https://ria.ru/20241107/putin-1982520873.html

Развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров, заявил Путин

Развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров, заявил Путин

Развитие современных технологий и искусственного интеллекта поможет России преодолеть проблему дефицита кадров, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:58

2024-11-07T20:58

2024-11-07T21:08

россия

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

общество

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Развитие современных технологий и искусственного интеллекта поможет России преодолеть проблему дефицита кадров, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Искусственный интеллект - это важнейший инструмент развития. И один из наших приоритетов, прежде в сфере экономики... С учетом, что у нас большой дефицит (кадров - ред.), безработица минимальная, 2,4%, - это, считай, дефицит рабочих рук. Мы в будущем видим решение и этих проблем, проблем в сфере экономики, на пути развития современных технологий, из которых использование ИИ - одно из главнейших, важнейших направлений", - сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/internet-1982521628.html

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россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, общество