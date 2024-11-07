https://ria.ru/20241107/putin-1982520235.html

Речь Путина на форуме "Валдай" продлилась почти час

Речь Путина на форуме "Валдай" продлилась почти час - РИА Новости, 07.11.2024

Речь Путина на форуме "Валдай" продлилась почти час

Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилась, она продлилась почти час. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:56

2024-11-07T20:56

2024-11-07T20:56

великий новгород

валдай

владимир путин

валдай (клуб)

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилась, она продлилась почти час. В четверг Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его речь заняла около часа, после чего началась дискуссионная часть. "Большое спасибо вам за внимание", - сказал в завершение своего выступления Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982499419.html

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