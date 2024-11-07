https://ria.ru/20241107/putin-1982516359.html
Давить на Россию бесполезно, заявил Путин
Давить на Россию бесполезно, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Давить на Россию бесполезно, заявил Путин
Давить на Россию бесполезно, но она всегда открыта для договоренностей с учетом взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:43
2024-11-07T20:43
2024-11-07T21:07
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Давить на Россию бесполезно, но она всегда открыта для договоренностей с учетом взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы. К этому призывали и призываем всех участников международного общения", — сказал Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай."Валдай" — одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, великий новгород
В мире, Валдай, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия, Великий Новгород
Давить на Россию бесполезно, заявил Путин
Путин: давить на Россию бесполезно, но договариваться она всегда готова