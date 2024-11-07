https://ria.ru/20241107/putin-1982516240.html
Россия борется за свободу большинства государств, заявил Путин
Россия борется за свободу большинства государств, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия борется за свободу большинства государств, заявил Путин
Россия борется не только за свой суверенитет и права, но и за свободу, возможность для существования и развития большинства государств, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:42
2024-11-07T20:42
2024-11-07T21:03
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_63cf3b15e22b32f14ec842f9e06ca0c8.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия борется не только за свой суверенитет и права, но и за свободу, возможность для существования и развития большинства государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Можно смело сказать и повторить, мы не за свою свободу боремся только, не за свои права, не только за свой суверенитет. А защищаем всеобщие права и свободы, возможность для существования и развития абсолютного большинства государств", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982515172.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982514792.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_e3afce9dc9d1317e2f35b17a01c0a162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия борется за свободу большинства государств, заявил Путин
Путин: Россия борется не только за свой суверенитет, но и за свободу в мире