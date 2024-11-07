https://ria.ru/20241107/putin-1982516046.html

Великие державы привыкли диктовать свои интересы другим, заявил Путин

Великие державы привыкли диктовать свои интересы другим, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Великие державы привыкли диктовать свои интересы другим, заявил Путин

Великие мировые державы привыкли диктовать свои интересы другим, но надо договариваться и принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:42

2024-11-07T20:42

2024-11-07T20:42

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Великие мировые державы привыкли диктовать свои интересы другим, но надо договариваться и принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кого принято называть великими державами, привыкли и приучились считать, что они имеют право определять, в чЁм состоит интерес других. Вот - интересное кино. Фактически диктовать другим их национальные интересы, исходя из своих собственных. Это не только нарушает принцип демократии и справедливости, хуже всего, что это по сути не позволяет реально решать насущные проблемы", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что чем больше полноправных участников процесса, тем сложнее найти оптимальный, устраивающий всех вариант, "Зато, когда он найден, есть надежда, что решение окажется устойчивым и долгосрочным, а еще это позволяет избавиться от самодурства и импульсивных шараханий и, напротив, сделать политические процессы осмысленными и рациональными, руководствуясь принципом разумной достаточности. Вот так, по большому счету, этот принцип заложен же и в уставе ООН, и этот принцип в Совете Безопасности. Право вето - это что такое? Право вето - это для чего придумано было? Чтобы не проходили решения, которые не устраивают игроков на международной арене. Хорошо это или плохо? Плохо, наверное, для кого-то, что одна из сторон ставит барьер при принятии решений, но хорошо в том смысле, что не проходят решения, которые кого-то не устраивают. О чём это говорит, это говорит о чём: идите в переговорную комнату и договаривайтесь. Смысл в этом", - заключил Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982502470.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982504676.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году