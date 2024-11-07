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Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией - РИА Новости, 07.11.2024
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20:41 07.11.2024 (обновлено: 21:03 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982515893.html
Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией
Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией
Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:41
2024-11-07T21:03
россия
нато
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин."Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше - на разрушение страны или изнутри, или извне", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982514792.html
https://ria.ru/20241107/nato-1982518406.html
россия
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россия, нато, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, НАТО, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией

Путин: расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше - на разрушение страны или изнутри, или извне", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия защитит себя и россиян, заявил Путин
Вчера, 20:38
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
НАТО нарушает свои же уставы, заявил Путин
Вчера, 20:50
 
РоссияНАТОВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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