https://ria.ru/20241107/putin-1982515893.html

Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией

Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией

Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:41

2024-11-07T20:41

2024-11-07T21:03

россия

нато

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил президент РФ Владимир Путин."Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше - на разрушение страны или изнутри, или извне", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982514792.html

https://ria.ru/20241107/nato-1982518406.html

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россия, нато, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году