https://ria.ru/20241107/putin-1982515517.html

Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин

Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин

Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:40

2024-11-07T20:40

2024-11-07T21:06

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

россия

великий новгород

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982519122.html

россия

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валдай

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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году