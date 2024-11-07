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Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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20:40 07.11.2024 (обновлено: 21:06 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982515517.html
Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин
Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин
Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:40
2024-11-07T21:06
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
россия
великий новгород
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия
великий новгород
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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия, Великий Новгород, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия борется за свою свободу и суверенитет, заявил Путин

Путин: Россия борется за свою свободу, свои права и свой суверенитет

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия сегодня борется за свою свободу, свои права, свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия сегодня борется за свою свободу, за своим права, свой суверенитет. Я без преувеличения это говорю", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин высказался об угрозах, которые несет ядерное оружие
Вчера, 20:52
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
В миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинРоссияВеликий НовгородВалдайЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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